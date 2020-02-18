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القوات المسلحة السودانية تصدر حركة تقاعد وترقيات للضباط

02:04 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
القوات المسلحة السودانية تصدر حركة تقاعد وترقيات للضباط

القوات المسلحة السودانية

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، اصدار كشوفات للتقاعد والترقيات للضباط.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فقد "أصدرت قيادة القوات المسلحة أمس الاثنين كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات، حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقا للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة".

ونقلت الوكالة عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن "الكشوفات التي صدرت حاليا شملت رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا".

ولفتت الوكالة إلى أن "هذه الكشوفات مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية".

وقوبل صدور الحركة بردود فعل غاضبة، كونها شملت أسماء ضباط انضموا للاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير.

وظهرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر احتجاجا على إحالة من دعموا الاحتجاجات للتقاعد.

القوات المسلحة السودانية حركة تقاعد ترقيات للضباط السودان

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