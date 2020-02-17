رئيس مجلس الأمة الكويتي: أزمة "العفو الشامل" مفتعلة والقرار النهائي للمجلس

الكويت- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أزمة مقترحات "العفو الشامل" مفتعلة وتستهدف "خلق أبطال وهميين".

وأضاف في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين في مجلس الأمة أن "القرار النهائي سيكون للمجلس بغض النظر عن موقف اللجنة التشريعية البرلمانية".

وتتعلق الأزمة بصورة أساسية بتباين المواقف بشأن مقترحات لقانون للعفو العام عن عشرات النواب والنشطاء السابقين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.

وأقرت اللجنة التشريعية البرلمانية في يناير الماضي قانون العفو الشامل، بعد دمج ثلاثة اقتراحات، تضمن الأول العفو عن محكومي قضية دخول مجلس الأمة، وهم نشطاء سياسيين ونواب سابقين، والثاني العفو عن النائب الشيعي السابق عبدالحميد دشتي الذي حكم عليه غيابيا بعدة أحكام وصلت 65 عاما بسبب الإساءة إلى الحكومة الكويتية ودول خليجية منها السعودية والإمارات، إضافة إلى اقتراح ثالث بالعفو عن "خلية العبدلي" التي تم إلقاء القبض عليها في آب/اغسطس 2015 والتابعة لحزب الله اللبناني، حسبما أعلنت السلطات الكويتية في ذلك الوقت.

وأوضح الغانم اليوم أن دمج اللجنة "لا يعني شيئا أمام قرار المجلس، ومن يخلق مشكلة في هذا الأمر غير صادق، ويخلق قضايا وهمية".

وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود أغلبية لإقرار المقترح، وقال إنه "إذا أُقر بأغلبية ضعيفة، فإنه قد يُرد من الحكومة".