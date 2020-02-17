الجيش السوري يدخل بلدة الشيخ عقيل بريف حلب

دمشق- (د ب أ):

دخل الجيش السوري اليوم الاثنين بلدة الشيخ عقيل شمال غرب مدينة حلب، وسط معارك عنيفة.

وقال قائد ميداني، يقاتل مع القوات الحكومية السورية، إن "وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة الشيخ عقيل شمال غرب مدينة حلب، وتشهد البلدة اشتباكات على مدخلها الجنوبي الشرقي".

وأكد القائد الميداني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الجيش السوري وسع سيطرته في ريف حلب الغربي، وتشهد محاور بلدات عنجارة والسلوم والمعري اشتباكات مع فصائل المعارضة وسط تمهيد مدفعي وصاروخي وقصف جوي مكثّف استهدف نقاط مقاتلي المعارضة في تلك المحاور".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية قالت إن الجيش السوري استهدف نقطة المراقبة التركية في بلدة الشيخ عقيل مساء أمس.

من جانبه، أكد قائد عسكري في "الجيش السوري الحر" المعارض أن " القوات الحكومية السورية تتقدم تحت غطاء جوي روسي، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 30 غارة جوية على بلدات الشيخ عقيل والسلوم وتقاد، كما تم إطلاق أربعة صواريخ على مشفيي الفردوس والكنانة ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة بشكل كامل".