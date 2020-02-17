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المرصد: جرحى من القوات التركية جراء قصف لقوات النظام شمالي سوريا

09:00 ص الإثنين 17 فبراير 2020
المرصد: جرحى من القوات التركية جراء قصف لقوات النظام شمالي سوريا

العدوان التركي على شمال سوريا

القاهرة - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط جرحى من القوات التركية جراء قصف قامت به قوات النظام واستهدف نقطة تركية شمالي سوريا.

وأوضح المرصد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقوع جرحى من القوات التركية، بعضهم بحالة خطيرة.

وأضاف أن القوات التركية ردت على القصف.

ولم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب التركي.

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