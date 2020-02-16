مهارة طيار نجح في الهبوط بطائرته متحديًا العاصفة "دينيس"

كتب - محمد صفوت:

نجح طيار بمهارة عالية، في الهبوط بطائرته رغم الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة "دينيس" التي تضرب بريطانيا، وبعض الأجزاء في أوروبا، بحسب شبكة سكاي نيوز.

والتقط مقطع فيديو، للطائرة من طراز "إيرباص A380" وهي تحلق على ارتفاع أمتار فوق مدرج مطار لندن، أحد أكبر المطارات في العالم، والذي شهد رياح بسرعة تخطت حاجز الـ50 ميل/ساعة، أثناء محاولته للهبوط أمس السبت

وسجلت عواصف تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة في مطار لندن الرئيسي أمس السبت، حيث ضربت العاصفة الرابعة في الموسم بعد أيام فقط من العاصفة كيارا.

وتسببت العواصف التي تضرب بريطانيا، خلال الأيام الماضية، في إلغاء عشرات الرحلات الجوية، والبحرية وإطلاق تحذيرات للمواطنين.