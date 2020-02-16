مقتل شخصين جراء عاصفة ضربت بريطانيا

لندن - (د ب أ):

لقي شخصان حتفيهما، اليوم السبت، جراء عاصفة ضربت بريطانيا.

وعثر على جثة شاب في البحر قبالة الساحل الجنوب الشرقي لإنجلترا اليوم. وأفادت تقارير إعلامية بأنه ربما واجه صعوبات جراء الطقس السيء.

وسقط رجل آخر من حاوية قبالة ساحل كينت بعد ساعات من البحث.

وشهدت بريطانيا ، السبت، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية جراء العاصفة "دينيس" القادمة من المحيط الأطلسي، وذلك بعد أيام من عاصفة ضربت البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت شركتا "إيزي جيت" و"بريتش إيرويز" للطيران في بريطانيا اليوم السبت إلغاء مئات من الرحلات، خلال مطلع الأسبوع، مما سيضر بعشرة آلاف مسافر، بسبب عاصفة قوية من المتوقع أن تضرب بريطانيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة "دينيس" أن مئات المنازل قد تواجه خطر الفيضانات، جراء العاصفة.

ومن المتوقع أن يضر ذلك بالرحلات عبر السكك الحديدية والطرق، وهناك أيضا مخاطر من انقطاع التيار الكهربائي.

وتضرب العاصفة بريطانيا بعد أسبوع من العاصفة "سيارا" التي تسببت في فوضى وتأجيل الرحلات.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة بريطانيا منتصف نهار اليوم السبت وتستمر حتى غد الأحد، حيث ستكون مناطق شمال انجلترا وجنوب شرق انجلترا وويلز الأكثر تضررا.

وكانت العاصفة سيارا قد ضربت أنحاء متفرقة من شمال أوروبا مما تسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات القطارات، وسط هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، وسط هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو عشرة آلاف أسرة في بريطانيا وأيرلندا.

وفي اسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة.