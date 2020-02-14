أمريكا تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2009.

وأضاف بومبيو في بيان، نقلته وكالة رويترز، اليوم الجمعة "المزاعم المثارة ضد شافيندرا سيلفا حول ارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان والتي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات (الحقوقية) خطيرة وموثوقة".

وتمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن اليوم الجمعة سيلفا وأفراد أسرته من دخول الولايات المتحدة.

كان تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا في أغسطس آب الماضي قد أثار انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وعلقت المنظمة الدولية في سبتمبر أيلول مشاركة جيش سريلانكا في عملياتها لحفظ السلام بعد تعيين سيلفا قائدا له.

ويحظى سيلفا بالإشادة لقيادته فرقة للجيش ضد متمردي نمور التاميل في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية بالجزيرة والتي استمرت 26 عاما وانتهت عام 2009.

لكن انتصاره كان مثيرا للجدل على نحو كبير. حيث قُتل آلاف المدنيين في المرحلة الأخيرة من الصراع المسلح بما في ذلك مناطق أعلنتها الحكومة "مناطق حظر طيران" تعرضت للقصف المستمر من جانب الجيش بما شمل المستشفيات.

واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة الفرقة التابعة لسيلفا بالاشتباه في قيامها بعمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق متمردين غير مسلحين في الأسبوع الأخير من الحرب وارتكاب عمليات تعذيب ممنهج ضد أشخاص رهن الاحتجاز.