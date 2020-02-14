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مجلس الأمن الروسي يبحث الوضع في إدلب وفيروس كورونا

03:23 م الجمعة 14 فبراير 2020
مجلس الأمن الروسي يبحث الوضع في إدلب وفيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

القاهرة- (وكالات):

بحث الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب، وعواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة انترفاكس الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "بحث المجلس القضايا الراهنة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا. كما جرى تبادل شامل للآراء في ما يتعلق بالوضع المتوتر في إدلب بسبب نشاط الجماعات الإرهابية، وعواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي".

فلاديمير بوتين فيروس كورونا مجلس الأمن الروسي

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