مجلس الأمن الروسي يبحث الوضع في إدلب وفيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

بحث الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب، وعواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة انترفاكس الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "بحث المجلس القضايا الراهنة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا. كما جرى تبادل شامل للآراء في ما يتعلق بالوضع المتوتر في إدلب بسبب نشاط الجماعات الإرهابية، وعواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي".