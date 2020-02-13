"القائد الأعلى للقوات المسلحة" في الحرب ضد كورونا

لندن (بي بي سي)

أسبغت الصحافة الرسمية الصينية الكثير من الأوصاف على الرئيس شي جين بينغ، في إطار جهود الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، من بينها "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في الحرب ضد السلالة المستجدة.

ويروج الإعلام الرسمي أن الرئيس شي يتولى بنفسه تنفيذ حملات وقاية ووضع استراتيجية طوارئ لمواجهة الأزمة.

ويحرص صحفيون على تصوير "الزعيم" في مرات نادرة مرتديا كمامة طبية أثناء "جولات ميدانية" لمتابعة تطور المرض الخطير.

وأقالت الحكومة مسؤوليين في بعض المدن، وحملتهم مسؤولية تفشي المرض.

وعلقت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية معلقة على زيارة الرئيس لمستشفى قيل إنها لمرضى فيروس كورونا:

"في مواجهة الحالة الصحية الطارئة، وبقيادة قوية وحكيمة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برعاية عمادها الرفيق شي جين بينغ، قائد معركة الشعب، توحدت جميع الصفوف الأمامية من كل أنحاء البلاد وتضافرت جهودها وصارت قوة غير محدودة تساهم على نحو مشترك في مواجهة الفيروس الفتاك ومخاطره from وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية معلقة على زيارة الرئيس لمستشفى قيل إنها لمرضى فيروس كورونا."

وأضافت شينخوا:

"في مواجهة الحالة الصحية الطارئة، وبقيادة قوية وحكيمة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برعاية عمادها الرفيق شي جين بينغ، قائد معركة الشعب، توحدت جميع الصفوف الأمامية من كل أنحاء البلاد وتضافرت جهودها وصارت قوة غير محدودة تساهم على نحو مشترك في مواجهة الفيروس الفتاك ومخاطره".