إيطاليا تواجه "تهديدا وجوديا"...يموت 100 شخص مقابل 67 مولودا

روما- (بي بي سي):

قال الرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، إن بلاده تواجه "تهديدا وجوديا" بسبب تراجع أعداد المواليد في البلاد.

وأظهرت الإحصائيات مؤخرا تقلص تعداد السكان مرة أخرى في العام 2019.

وتزيد هذه الأزمة الديمغرافية من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، إذ انحسرت أعداد المواليد وارتفع معدل الأعمار.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية أن العام 2019 شهد أقل عدد من المواليد في تاريخ البلاد، إذ ولد 435 ألف طفل، وهو أقل من العام 2018 بخمسة آلاف مولود.

أما أعداد الوفيات فبلغت 647 ألفا خلال العام 2019، في زيادة عن العام السابق عليه بحوالي 14 ألفا.

وقالت الوكالة إن الفجوة تتسع بين أعداد المواليد والوفيات، إذ يموت مئة شخص مقابل كل 67 مولودا. وقبل عشر سنوات، كانت كل مئة حالة وفاة يقابلها 96 مولودا.