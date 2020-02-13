هل يجبر كورونا اليابان على إلغاء أولمبياد 2020؟

طوكيو- (د ب أ):

أعلن المنظمون في طوكيو اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد 2020) المقررة هذا العام.

وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020،:"نود أن نؤكد مجددا أننا لا نفكر في إلغاء وتأجيل دورة الألعاب (الأولمبية) في طوكيو بسبب فيروس كورونا".

وأضاف موري في مستهل اجتماع مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو: "سوف ننسق مع الحكومة وسنتعامل (مع الوضع) بشكل هادئ".

ومن ناحيته قال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية إن فيروس كورونا (كوفيد-19) هو "مشكلة غير متوقعة" وإن سلطات الأولمبياد سوف تظهر أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بالنسبة لجميع الرياضيين وزوار اليابان.

وسوف تبحث الحكومة اليابانية وسلطات مدينة طوكيو أيضا اتخاذ إجراءات خلال الاجتماع الذي يستمر ليومين في العاصمة اليابانية.

كما تناقش اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مسألة تكاليف نقل سباقات الماراثون والمشي من طوكيو إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان وسط مخاوف متزايدة من الحرارة المرتفعة في العاصمة.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو، توشيرو موتو، أعرب عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن تأثير مرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس على دورة الألعاب التي تقام في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.

وفي الصين ألغيت عدة فعاليات رياضية أو تأجلت أو تم نقلها منذ بداية تفشي الكورونا في نهاية ديسمبر الماضي.