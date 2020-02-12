فلسطين ترحب بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

وكالات

رحب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذًا للولاية التي أضطلعت بها، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وأشار المالكي، إلى أن تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.

وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الاطلاع ودراسة هذه القائمة وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.