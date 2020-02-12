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بوتين وكونتي يتفقان على مواصلة العمل المشترك لتسوية الأزمة الليبية

09:13 م الأربعاء 12 فبراير 2020
بوتين وكونتي يتفقان على مواصلة العمل المشترك لتسوية الأزمة الليبية

بوتين وكونتي

موسكو/طرابلس - (د ب أ):

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على أهمية مواصلة العمل المشترك لتسوية الوضع في ليبيا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وكونتي، تبادلا بشكل تفصيلي الآراء بشأن الأوضاع في ليبيا، بما في ذلك في سياق تطبيق نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وشدد بوتين، حسب الكرملين، على "الأهمية المبدئية لتنسيق جميع شروط التسوية مع كل الأطراف الليبية، والتي يجري العمل عليها اليوم عبر منصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ووفقا للبيان، فقد أعرب الجانبان خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الإيطالي "عن الاهتمام بمواصلة العمل المشترك الرامي إلى تحقيق تطبيع مستدام للأوضاع في ليبيا".

من جهة اخرى، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الليبية، اليوم الأربعاء،إن "حرب العاصمة طرابلس ما زالت قائمة، وأن الهدنة ما زالت هشة، كما أن العاصمة طرابلس تتعرض لقصف شبه يومي، وهو ما يؤدي إلى انفجار جديد من الصعب تحمله، رغم جدية حكومة الوفاق بشأن الهدنة".

ودخل وقف لاطلاق النار برعاية روسية تركية حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات الوفاق و ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يسعى لدخول طرابلس.

فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأزمة الليبية

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