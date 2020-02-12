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واشنطن والرياض يعربان عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن

09:10 م الأربعاء 12 فبراير 2020
واشنطن والرياض يعربان عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن

مايك بومبيو

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعربا عن لقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن بما في ذلك الهجمات الحوثية على السعودية ويتفقان على الحاجة إلى العودة سريعًا إلى وقف التصعيد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وبحث وزير الخارجية السعودي، خلال زيارته الحالية لواشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات القضايا الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضًا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية فيصل بن فرحان بن عبدالله اليمن

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