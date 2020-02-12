واشنطن: الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما بسبب نظامه الحاكم وليس عليه التحمل ولو لعام آخر

واشنطن - (د ب أ):

قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل "فشل" النظام الإسلامي الحاكم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر مساء الثلاثاء :"ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".

وأضافت :"نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا".