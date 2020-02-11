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مقتل 5 ضباط وإصابة 6 في هجوم قرب أكاديمية عسكرية بأفغانستان

09:03 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
مقتل 5 ضباط وإصابة 6 في هجوم قرب أكاديمية عسكرية بأفغانستان

وزارة الدفاع الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - وقوع هجوم انتحاري قرب أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول، كما أعلنت مقتل 4 عسكريين ومدني واحد وإصابة 5 عسكريين آخرين ومدني واحد على الأقل.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه لم تعلن أي جماعة بما في ذلك حركة (طالبان) مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق بأن الانفجار وقع في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من الأكاديمية بينما كان الموظفون والطلاب يتوافدون للدخول.

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