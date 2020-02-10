كوريا الجنوبية تتعهد باستخدام كل الوسائل لمواجهة الآثار الاقتصادية لـ"كورونا"

سول - أ ش أ

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إن حكومته ستحشد جميع الموارد المتاحة لتقليل تأثير تفشي فيروس (كورونا) المستجد، المستمر على اقتصاد كوريا الجنوبية.

وحذر مون، في الاجتماع الأسبوعي مع كبار مساعديه، من العقاب الصارم الذي سيتخذ ضد الأنشطة غير المشروعة مثل نشر الأخبار الكاذبة، وتخزين كمامات الوجه الواقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأضاف "سوف نتغلب على الصعوبات الاقتصادية بالتأكيد التي سببها وباء فيروس (كورونا) الجديد.. ستوفر الحكومة الدعم من خلال حشد كل الموارد المتاحة".

وأشار إلى أن الوباء قد أثر بشكل غير متوقع على اقتصاد كوريا الجنوبية، وهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بعد أن ظهرت عليه دلائل الانتعاش، مما أثر بشدة على الصادرات والسياحة والإنتاج والاستهلاك.

وقال مون: "لكننا لا نستطيع أن ننتظر حتى ينتهي المرض فحسب" مؤكدا أن كوريا الجنوبية تستطيع التغلب على المشكلة بالاعتماد على نظامها الطبي المتقدم، وخبرتها فيما يتعلق بالحجر الصحي، وطلب من المواطنين عدم الاستسلام للخوف والقلق المفرط .

وأضاف أنه كما ذكر الخبراء فإن معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ليس مرتفعًا في حال تلقي العلاج المناسب .

وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن 27 حالة مؤكدة، ولم تحدث أي وفيات حتى الآن، وأشار "مون" إلى أن ثلاثة من المرضى قد تعافوا بشكل كامل، بينما يظل الباقون في "حالة مستقرة".

وأضاف: "من المؤكد أننا نستطيع التعامل مع المرض والتغلب عليه بشكل مناسب.. يجب ألا نتهاون حتى تنتهي الأزمة تمامًا.. لكننا لا نحتاج إلى الاستسلام للقلق والخوف المفرط".

كما أعاد الرئيس التأكيد على عزم إدارته على التعامل بحزم مع التجارة غير المشروعة وأنشطة السوق غير القانونية، بما في ذلك التلاعب بالأسعار وتخزين المنتجات، بالإضافة إلى ترويج الأخبار المزيفة عن الفيروس.