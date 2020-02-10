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وزير خارجية اليونان يبحث مع نظيرته الإسبانية التطورات الاقليمية والدولية

10:52 ص الإثنين 10 فبراير 2020
وزير خارجية اليونان يبحث مع نظيرته الإسبانية التطورات الاقليمية والدولية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

أثينا- (د ب ا):

يبدأ نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان اليوم الإثنين زيارة لمدريد يبحث خلالها مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون العلاقات الثنائية بين البلدين و التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم أن مباحثات دينداس في مدريد سوف تتطرق إلى القضايا الأوروبية والدولية، ومسألة الهجرة والتطورات فى شرق البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المباحثات بين الجانبين سوف تتناول أيضا بحث الرؤية الأوروبية لمنطقة غرب البلقان.

نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبى اليونان أوروبا أثينا

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