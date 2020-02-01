ماكرون للبريطانيين: غادرتم الاتحاد الأوروبي ولم تغادروا أوروبا

باريس- (د ب أ):

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى البريطانيين بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وأعلن اعتزامه زيارة لندن في يونيو المقبل.

وكتب ماكرون في خطاب نشره اليوم السبت على موقع "فيسبوك"، بالإنجليزية، إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) "صفعة لجميع الأوروبيين"، وأضاف:" أصدقائي البريطانيين الأعزاء، غادرتم الاتحاد الأوروبي لكنكم لم تغادروا أوروبا".

ونوه الرئيس الفرنسي في خطابه إلى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، بطل الحرب العالمية، والذي دعا من لندن في الثامن عشر من يونيو 1940 بعد الهزيمة العسكرية التي منيت بها بلاده إلى استئناف الحرب من المستعمرات.

وقال ماكرون إنه سيمنح مدينة لندن وسام جوقة الشرف الفرنسي في يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بالشراكة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حذر ماكرون من "التنافس الضار"، وقال إن الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي مرهون بمدى الالتزام بقواعد التكتل.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت تتبع نهجا متشددا فيما يتعلق بملف الخروج البريطاني.