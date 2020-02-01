أستراليا تمنع دخول الأجانب القادمين عبر أراضي الصين

كانبرا- (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أنه سوف يتم منع دخول الأجانب القادمين عبر الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأضاف موريسون أنه لن يتم السماح للأجانب بدخول أستراليا لمدة14 يوما من تاريخ مغادرتهم الصين أو العبور عبر أراضيها.

وتابع موريسون بالقول إنه سيتم إعفاء مواطني أستراليا والأشخاص الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم المباشرة والتابعين لهم والأوصياء القانونيين وأزواجهم وزوجاتهم من هذا الإجراء.

وسوف تضع الحكومة أيضا أجهزة مسح متقدمة، وستنفذ ترتيبات استقبال في جميع المطارات الكبرى.

وتأتي هذه الإجراءات فيما جرى تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في ولاية ساوث أستراليا (جنوب أستراليا)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 11 حالة.