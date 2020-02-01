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فصائل سورية موالية لتركيا تطلق معركة "العزم المتوقد" في ريف حلب

11:04 ص السبت 01 فبراير 2020
فصائل سورية موالية لتركيا تطلق معركة "العزم المتوقد" في ريف حلب

الجيش السوري

لندن / دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت بأن "الجيش الوطني" السوري المدعوم من تركيا بدأ معركة بوابة حلب الشرقية وتمكن من السيطرة على إحدي النقاط.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم إن الفصائل الموالية لأنقرة تنفذ هجوما عنيفا على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري الدغلباش ورادار الشعالة، في إطار معركة "العزم المتوقد" التي أطلقتها فصائل "الجيش الوطني" صباح اليوم.

ولفت إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على نقاط في المنطقة، بالإضافة لأسرهم عنصر، على الأقل، من قوات النظام.

الجيش السوري معركة العزم المتوقد لندن دمشق سوريا

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