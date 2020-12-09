استمرار الاحتجاجات ضد حكومة إقليم كردستان العراق

كردستان (العراق) - (د ب أ)

أفاد شهود عيان بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، بتجدد المظاهرات ضد حكومة إقليم كردستان العراق على خلفية عدم صرف رواتب الموظفين والعمال في المحافظة 375 كم شمال شرقي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن مئات المتظاهرين خرجوا اليوم، في قضاء جمجمال 90 كم جنوبي السليمانية، احتجاجًا على عدم صرف الرواتب من قبل حكومة إقليم كردستان، ومازالت الاضطرابات مستمرة، فيما ترددت أنباء تفيد بخروج متظاهرين في مركز قضاء كلار 120كم جنوبي السليمانية".

يذكر أن مناطق عديدة من محافظة السليمانية تشهد مظاهرات احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين واتهامات بالفساد تطال مسؤولين في الإقليم، وقد شابت الاحتجاجات أعمال عنف وسقوط العشرات بين قتيل وجريح بين صفوف المحتجين والقوات الأمنية، فيما تم إضرام النار عدد كبير من أبنية المؤسسات الحكومية والخدمية ومقار الأحزاب الكردية".

وأبلغ مصدر أمني (د.ب.أ) مساء اليوم أن "ضابطا في القوات الأمنية توفي اليوم في قضاء دوكان 70كم شمال غربي السليمانية، أثناء محاولة قواته فتح الطريق العام بين مدينة السليمانية وقضاء دوكان الذي كانت قد أغلقته مجموعات من المحتجين في الاضطرابات التي تشهدها محافظة السليمانية منذ أيام".

وأضاف أن القوات الأمنية استطاعت أن تفض احتجاجات عنيفة قامت بها صباح اليوم داخل مركز القضاء وكذلك ناحية بيرمكرون التابعة للقضاء.