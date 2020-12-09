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وزير تركي: إخضاع لقاح كورونا الروسي للتجارب في أنقرة

09:30 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
وزير تركي: إخضاع لقاح كورونا الروسي للتجارب في أنقرة

اللقاح الروسي

موسكو - (د ب ا)

لم تؤكد سلطات الصحة التركية الأنباء التي تحدثت عن رفضها اعتماد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، فيما سجلت البلاد أعلى وفيات يومية بمرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:"كان من المهم إجراء الاختبارات للقاح الروسي في ظروف مخبرية جيدة في بلدنا، وسنبدأ بإجراء الاختبار في تركيا".

وعن حصيلة اليوم للوفيات والإصابات بالمرض، أعلن الوزير التركي تسجيل 217 وفاة (الأعلى على الإطلاق) و 31712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد المصابين في حالة حرجة 5901.

وكشف أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفعت 5 أضعاف، والوفيات بنسبة 55 بالمئة مقارنة مع أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن قوجة أن تركيا لن تشتري لقاح فيروس كورونا الروسي، لأن التجارب لا تتوافق مع الممارسة المخبرية الجيدة، بحسب وكالة سبوتنيك.

اللقاح الروسي تركيا فيروس كورونا

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