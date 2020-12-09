عالم فيزياء ألماني يتسلم جائزة نوبل متأخرًا بسبب كورونا

ميونخ - (د ب أ)

تسلم الألماني راينهارد جرينتسل، عالم الفيزياء الفلكية، جائزة نوبل للفيزياء في مقر حكومة ولاية بافاريا الألمانية في ميونخ، متأخرًا بنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

وسلم السفير السويدي في ألمانيا، بير توريسون، الجائزة مساء أمس الثلاثاء.

وقال العالم الألماني على هامش الحفل إن من الصعب تصديق الأمر.

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنت في أكتوبر الماضي عن منح نصف جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 إلى جينتسل والباحثة الأمريكية أندريا جيز لاكتشافهما ثقبًا أسود هائلاً في وسط درب التبانة، والنصف الآخر إلى العالم البريطاني روجر بنروز للنتائج التي توصل إليها عن الثقوب السوداء.

ولا يعتزم جرينتسل البالغ من العمر 68 عامًا، الخلود للراحة، حيث قال في الإذاعة البافارية: "لدينا الكثير من الخطط تحديدًا في المحيط الأوروبي مع المرصد الأوروبي الجنوبي، ومن المنتظر الانتهاء من التلسكوب التالي الكبير في غضون بضع سنوات، وسيبلغ قطره 40 مترًا، ويبني معهدنا بالتشارك مع معاهد أخرى أول جهاز لهذا التلسكوب العملاق، والذي سيكون الأكبر في العالم".

وأوضح جرينتسل أن العلماء يسعون من خلال هذا التلسكوب إلى القيام بـ"رحلة عبر الزمن" للعودة إلى أقدم عصور الكون.