أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

عالم فيزياء ألماني يتسلم جائزة نوبل متأخرًا بسبب كورونا

12:37 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020
عالم فيزياء ألماني يتسلم جائزة نوبل متأخرًا بسبب كورونا

جائزة نوبل

ميونخ - (د ب أ)

تسلم الألماني راينهارد جرينتسل، عالم الفيزياء الفلكية، جائزة نوبل للفيزياء في مقر حكومة ولاية بافاريا الألمانية في ميونخ، متأخرًا بنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

وسلم السفير السويدي في ألمانيا، بير توريسون، الجائزة مساء أمس الثلاثاء.

وقال العالم الألماني على هامش الحفل إن من الصعب تصديق الأمر.

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنت في أكتوبر الماضي عن منح نصف جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 إلى جينتسل والباحثة الأمريكية أندريا جيز لاكتشافهما ثقبًا أسود هائلاً في وسط درب التبانة، والنصف الآخر إلى العالم البريطاني روجر بنروز للنتائج التي توصل إليها عن الثقوب السوداء.

ولا يعتزم جرينتسل البالغ من العمر 68 عامًا، الخلود للراحة، حيث قال في الإذاعة البافارية: "لدينا الكثير من الخطط تحديدًا في المحيط الأوروبي مع المرصد الأوروبي الجنوبي، ومن المنتظر الانتهاء من التلسكوب التالي الكبير في غضون بضع سنوات، وسيبلغ قطره 40 مترًا، ويبني معهدنا بالتشارك مع معاهد أخرى أول جهاز لهذا التلسكوب العملاق، والذي سيكون الأكبر في العالم".

وأوضح جرينتسل أن العلماء يسعون من خلال هذا التلسكوب إلى القيام بـ"رحلة عبر الزمن" للعودة إلى أقدم عصور الكون.

جائزة نوبل عالم فيزياء ألماني جائحة كورونا ألمانيا

الخبر التالى:

ماكرون يعلن مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119281

    عدد المصابين

  • 103913

    عدد المتعافين

  • 6813

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا