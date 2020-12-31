طوكيو تعلن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة يومية بكورونا لأول مرة

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن طوكيو سجلت اليوم الخميس 1337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد يومي جرى تسجيله على الإطلاق منذ ظهور الفيروس في البلاد، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اليابان الموجة الثالثة من إصابات مرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس.

وجاء الرقم الجديد أعلى بكثير من رقم الاصابات اليومية القياسي السابق البالغ 949 حالة، والذي تم تسجيله يوم السبت الماضي عندما أعلنت اليابان تسجيل رقم قياسي للاصابات على مستوى البلاد أيضا بلغ 3851 حالة جديدة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اليابان أعلنت اليوم الخميس تسجيل 4518 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 48 حالة وفاة إضافية مرتبطة بمرض "كوفيد-19". وبذلك يرتفع إجمالي الاصابات المعروفة في البلاد إلى 236 ألفا، والوفيات إلى 3502.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، إن العاصمة اليابانية تعرضت لموجة ثالثة من "المعدل غير المسبوق" لاصابات فيروس كورونا.

وأضافت أنه "ليس من الغريب أن يحدث تفشي كبير في الاصابات في أي وقت".

وحثت كويكي مجددا 14 مليون من سكان طوكيو على البقاء في منازلهم خلال فترة عطلة نهاية العام.

وأضافت "إننا نمر بمنعطف خطير".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أيضا تسجيل ست حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالسلالة الجديدة في اليابان إلى 21 حالة.