دعاة مسلمون من بين عشرات اعتقلوا في باكستان بتهمة حرق معبد هندوسي

إسلام أباد - (د ب أ):

قال مسؤولون إن الشرطة في شمال غرب باكستان اعتقلت اليوم الخميس أكثر من عشرين شخصا، بينهم دعاة مسلمون، لضلوعهم في هجوم غوغائي وإطلاق نار على معبد هندوسي.

ونهب نحو ألفي رجل معبدا تاريخيا وضريحا لقديس هندوسي أمس الأربعاء، ودمروا وأحرقوا المجمع الواقع في بلدة الكرك بإقليم خيبر بختونخوا.

وقال مسؤول الشرطة سجاد خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجماهير، بقيادة داعية محلي، غضبوا بسبب تجديد مبنى مجاور للمعبد اشتراه أفراد من الطائفة الهندوسية.

وكان الهجوم هو أحدث مثال لاضطهاد الأقليات في باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وقال خان: "لقد اعتقلنا 28 شخصا، ونبحث عن 50 آخرين على الأقل كانوا جزءا من المهاجمين".

وأضاف أنه تم التعرف على المهاجمين عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان بأن رئيس المحكمة العليا الباكستانية أمر أمس الأربعاء السلطات ببدء تحقيق في الحادث.

ونظم أفراد من الطائفة الهندوسية احتجاجات في مدينة كراتشي الجنوبية ومدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.