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بوتين يُهنّئ ترامب وبايدن بعيد الميلاد ورأس السنة

01:58 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
بوتين يُهنّئ ترامب وبايدن بعيد الميلاد ورأس السنة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب

وكالات:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، بعيد الميلاد ورأس السنة.

وأعرب بوتين عن تمنياته بالصحة والرفاهة لترامب وأسرته، وكذلك السعادة والازدهار للشعب الأمريكي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

كذلك أعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة يمكنهما فعل الكثير من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في العالم.

فلاديمير بوتين عيد الميلاد جو بايدن روسيا دونالد ترامب

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