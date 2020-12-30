بوتين يُهنّئ ترامب وبايدن بعيد الميلاد ورأس السنة
وكالات:
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، بعيد الميلاد ورأس السنة.
وأعرب بوتين عن تمنياته بالصحة والرفاهة لترامب وأسرته، وكذلك السعادة والازدهار للشعب الأمريكي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
كذلك أعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة يمكنهما فعل الكثير من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في العالم.
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