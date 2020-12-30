بالفيديو- نتنياهو يستقبل الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد بصلاة شكر

تل أبيب- (بي بي سي):

وصل إلى إسرائيل اليوم جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية والذي قضى نحو 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال بولارد بالمطار حيث حيث تلا صلاة شكر بالعبرية قبل أن يمنحه بطاقة هوية إسرائيلية.

إستقبلت فجر اليوم يوناتان وإستير بولارد عند وصولهما إلى إسرائيل ومنحتهما بطاقة هوية إسرائيلية وقلت:



"مرحبا بعودتكما. وصولكما إلى بيتكما أمر يفرحنا كثيرا حيث ستستطيعان الآن بدء حياة جديدة،بحرية وسعادة. انتما في بيتكما الآن". pic.twitter.com/PnxaIyEp1e — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 30, 2020

وحُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، وأُفرج عنه بشروط عام 2015 منها حظر السفر لمدة خمسة أعوام.

ورغم أن بولارد حصل على أموال مقابل نشاطاته التجسسية إلا أنه كان يقول إنه قام بالأمر لحماية إسرائيل.