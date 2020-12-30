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إيران تعتزم استخدام عائدات بيع الغاز للعراق لشراء اللقاحات المضادة لكورونا

10:41 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
إيران تعتزم استخدام عائدات بيع الغاز للعراق لشراء اللقاحات المضادة لكورونا

وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان

طهران - (د ب أ):

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان أن بلاده تعتزم استخدام عائدات صادرات الطاقة للعراق لشراء اللقاحات المضادة لكورونا من أوروبا.

وجاءت تصريحات الوزير بعد زيارة قام بها لبغداد أمس، إثر قيام إيران بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى العراق بسبب عدم تسديد مستحقات سابقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأجرى أردكانيان في العراق محادثات مع وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش ومسؤولي البنك المركزي وبنك التجارة العراقي، كما التلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ووصف المحادثات بأنها كانت ناجحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن إيران ستستخدم الأموال أيضا لشراء السلع الأساسية.

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