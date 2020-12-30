العراق: هزة ارضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل
بغداد- أ ش أ:
أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، عن هزة ارضية صباح الأربعاء بقوة 3 درجات بمقياس ريختر، تبعد 44 كيلو متر ا جنوب مركز محافظة اربيل.
وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) -ان مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد 44 كم جنوب مركز اربيل، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.
ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
135233
عدد المصابين
-
111040
عدد المتعافين
-
7520
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81195758
عدد المصابين
-
57347933
عدد المتعافين
-
1773236
عدد الوفيات
إعلان