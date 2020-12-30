أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

12:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

السلطات الصحية في تشيلي

تشيلي - (أ ش أ)

أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية، أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة العامة في تشيلي بولا دازا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الحالة اكتشفت في راكب عاد إلى البلاد مؤخرًا من زيارة إلى لندن.

وأشارت دازا إلى أن امرأة تشيلية وصلت على متن رحلة جوية من مدريد في 22 ديسمبر الجاري، ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة، وكانت هذه المرأة أول الأمر في العاصمة لندن في زيارة أقاربها قبل أن تسافر إلى تشيلي من مدريد.

يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في تشيلي يبلغ حوالي 604 آلاف شخص.

هذا المحتوى من

Asha
تشيلي سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا