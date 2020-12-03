أوروبا تتطلع لمعرفة سبب موافقة بريطانيا على لقاح "فايزر" ضد كوفيد 19
لندن- (بي بي سي):
بعد القرار الذي اتخذته الجهات الصحية في بريطانيا بالمضي قدما في توزيع لقاح كورونا لشركة فايزر، شرعت الهيئات الصحية في الاتحاد الاوروبي بالتواصل مع نظرائها من البريطانيين لتبادل المعلومات حول الدراسات المتعلقة باللقاح،
وكانت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على توزيع اللقاح. وأعطى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الضوء الأخضر للبدء في توزيعه اعتبارا من الأسبوع المقبل، و شدد على أن ذلك يشكل انتصارا دوليا، لكنه نوه إلى التحديات اللوجستية التي ربما تعيق وصول اللقاح بسرعة إلى المواطنين كافة.
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