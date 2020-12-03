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كوريا الجنوبية تسجل 540 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

08:11 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 540 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 35 ألفا و703 حالات.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سجل أكثر من 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي، ما يزيد من المخاوف من أن البلاد تواجه موجة أكبر من الجائحة في فصل الشتاء وسط إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.
وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 3 وفيات، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 529، لافتة إلى أنه وصل عدد المرضى في الحالات الحرجة أو الخطيرة إلى 117 حتى منتصف الليل بزيادة 16 شخصا عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 28 ألفا و352 شخصا، بزيادة 287 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.
وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه من بين الـ540 حالة الجديدة، كان هناك 516 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج بزيادة قدرها 6 أشخاص عن اليوم السابق.
وحذرت السلطات الصحية من زيادة محتملة في حالات الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء، وحثت المواطنين على إتباع إجراءات مكافحة كورونا المشددة التي تم تطبيقها منذ الأمس.
كما حذر خبراء الأمراض المعدية والسلطات الصحية من احتمال وصول عدد الإصابات اليومي إلى حوالي ألف إصابة بعد أسبوع أو أسبوعين في حال استمرار الاتجاه الحالي.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا التباعد الاجتماعي

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