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هيئة صحية أمريكية: وفيات كورونا ستصل إلى 400 ألف قبل مغادرة ترامب

10:19 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
هيئة صحية أمريكية: وفيات كورونا ستصل إلى 400 ألف قبل مغادرة ترامب

إصابات كورونا في أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، الآن أن تشهد الولايات المتحدة إجمالي 400 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا بحلول 20 يناير، عندما يغادر الرئيس دونالد ترامب منصبه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتجاوزت حالات الوفاة 100 ألف حالة في مايو، و 200 ألف حالة بعد أربعة أشهر. وتخطت 300 ألف حالة وفاة بعد ثلاثة أشهر، ويبدو أن الوصول لعتبة 400 ألف حالة وفاة سيستغرق شهرًا واحدا فقط، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض باستخدام مجموعة من النماذج الرياضية.

ولدى الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات في الدول التي تضررت بشدة جراء الفيروس، بعد إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة فقط، بحسب التصنيف من حيث عدد السكان.

وتعني الوتيرة المتوقعة وفاة 65 ألف شخص إضافي في الأسابيع المقبلة. وتمثل هذه الأرقام تذكيرا بالسرعة المتزايدة التي يحصد بها الفيروس الأرواح في الولايات المتحدة، مما يؤكد الحاجة الملحة لجهود توزيع اللقاح.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم باللائمة على إدارة ترامب في بطء توفير اللقاحات، التي بلغت أكثر من مليوني جرعة إلى الآن، وهو جزء بسيط من 20 مليونا تم التعهد بمنحها بحلول نهاية العام.

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