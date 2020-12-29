شركة في ألمانيا تطور اختبارًا لكورونا يظهر النتائج في 40 دقيقة

برلين - (بي بي سي)

اجازت السلطات الصحية في ألمانيا، استخدام ما يُعد أسرع اختبار يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يظهر النتائج في غضون 40 دقيقة على حد ما أعلن.

وتقول الشركة المطورة للجهاز، والتي تتخذ من ميونيخ مقرًا لها، إنه يمثل فتحًا جديدًا في معترك أزمة كورونا حيث يسهل حجمه الصغير من حمله إذ يزن أقل من كيلوجرامين.

وأوضحت الشركة أن الفحص الجديد يعتمد على تقنية "بي سي آر" عالية الجودة والدقة والتي يمكنها أن تخرج بنتيجة لفحوص 8 أشخاص مختلفين في آن واحد.

وأعربت الشركة عن أملها أن تحصل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ الأحد الماضي حملات تلقيح السكان ضد كورونا، من أجل بدء تداول اختراعها في سائر دول أوروبا.