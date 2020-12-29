أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الملك سلمان يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية

04:30 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الملك سلمان يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية

الملك سلمان

الرياض/ مسقط- أ ش أ:

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، يدعوه فيها للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء أن الرسالة تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، فهد بن محمود آل سعيد، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

واستعرض الحجرف مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

هذا المحتوى من

الملك سلمان القمة الخليجية سلطنة عمان هيثم بن طارق

الخبر التالى:

رئيس الوزراء التونسي: الوضع الوبائي خطير ويجب الالتزام بقيود كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا