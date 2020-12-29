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الفلبين تمنح الضوء الأخضر لتجارب على لقاح "جانسن" المضاد لكورونا

11:22 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الفلبين تمنح الضوء الأخضر لتجارب على لقاح "جانسن" المضاد لكورونا

أرشيفية

وكالات:

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحٍ واقٍ من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون الأمريكية، وفق ما صرّح اليوم رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية، رولاندو إنريكيه دومينغو.

وقال دومينغو إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب موقع "رابلر" الفلبيني.

وأضاف إن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتَي سينوفاك وكلوفر.

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