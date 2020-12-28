وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إننا تعلمنا في العام ٢٠٢٠، ‏مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وتابع بايدن في كلمة له مساء الاثنين، أن فريقه عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.

وقال بايدن إن الهجوم الإلكتروني يشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي، في إشارة إلى الاختراق الكبير الذي تعرضت له وكالات أمريكية عدة بينهم وزارة الخزانة وإدارة الأمن القومي الأمريكي وبعض أقسام البنتاجون.

وعن ميزانية الدفاع التي رفضها ترامب باستخدام "الفيتو" قال بايدن: "نحن بحاجة للمصادقة على ميزانية الدفاع لمواجهة التحديات الأمنية".

وأشار إلى أن إدارته تدرك حجم التحديات التي عليها مواجهتها بعد سنوات من التراجع.