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بايدن: الهجوم الإلكتروني يشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي

10:29 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
بايدن: الهجوم الإلكتروني يشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي

جو بايدن

وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إننا تعلمنا في العام ٢٠٢٠، ‏مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
وتابع بايدن في كلمة له مساء الاثنين، أن فريقه عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.
وقال بايدن إن الهجوم الإلكتروني يشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى الاختراق الكبير الذي تعرضت له وكالات أمريكية عدة بينهم وزارة الخزانة وإدارة الأمن القومي الأمريكي وبعض أقسام البنتاجون.
ووجه الشكر لرجال إنفاذ القانون في ولاية ناشفيل، لحماية الإمريكيين بعد حادث الانفجار الذي وقع الجمعة الماضية، في المدينة.
‏وأكد بايدن، على ضرورة التعاون والعمل مع المجتمع الدولي لتأمين المصالح المشتركة.
وشدد على أن بلاده، عليها استعادة ثقة العالم فيها لمواجهة التحديات المطروحة، داعيًا إلى التعاون الدولي للخروج من أزمة جائحة كورونا.

جو بايدن هجوم إلكتروني أمريكا

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