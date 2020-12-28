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إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا

08:32 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا

ألعاب نارية في برلين الألمانية

برلين - (د ب أ)
أعلنت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الاثنين، أن عرض الألعاب النارية التقليدية عند بوابة براندنبورج التاريخية في برلين لن يقام ليلة رأس السنة الجديدة هذا العام.

وسيتم عرض مهرجان "مرحبًا 2021" بالقناة التليفزيونية، الذي يقدم الموسيقى الحية، بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعادة ما تجذب حفلة رأس السنة الجديدة في العاصمة الألمانية مئات الآلاف من المحتفلين.

الألعاب النارية برلين فيروس كورونا

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