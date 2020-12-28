مقتل ١٥ شخصًا في اشتباكات عرقية في دارفور بالسودان

الخرطوم - (ا ف ب)

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في اشتباكات عرقية تجددت في إقليم دارفور في غرب السودان، قبل أيام من انتهاء مهمة العملية المشتركة لبعثتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية (اليوناميد) في المنطقة.

وعاودت قوات الحكومة السودانية الانتشار على إثر نشوب خلاف بين مجموعتين عرقيتين، "المساليت" و" فلاتة" في ولاية جنوب دارفور، إحدى الولايات الخمس الواقعة ضمن دارفور الكبرى، بسبب النزاع على موارد للمياه وهو ما تطور إلى قتال.

يذكر أن مصادر المياه المتاحة والأرض من الأسباب الكامنة وراء تكرار نشوب النزاعات ذات النزعة القبلية الأثنية بين الفينة والأخرى في دارفور.