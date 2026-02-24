إعلان

السيطرة على حريق بمبنى ماسبيرو دون خسائر بشرية

كتب : عمرو صالح

09:14 م 24/02/2026 تعديل في 09:38 م

مبنى الإذاعة والتليفزيون

اندلع منذ قليل حريق داخل الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على الأوضاع .

وكشف مصدر بمبنى ماسبيرو، أن الحريق الذي نشب بمبنى ماسبيرو كان بالدور الرابع ياستديو 5 بغرفة المكياج المختصة بالمذيعين، موضحا أنه نتيجة انفجار بسيط بالتكييف تسبب في خسائر طفيفة.

وأشار المصدر إلى أن الحريق كان طفيفا، ولم يؤثر على إنذار الحرائق المركزي بالمبنى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لحاولة إخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في غرفة في الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو بسبب انفجار تكييف، ما أدى لاشتعال النيران وانتشار الأدخنة بكثافة.

حريق مبنى الإذاعة والتلفزيون اتحاد الإذاعة والتليفزيون حريق ماسبيرو

