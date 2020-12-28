أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0 %
واشنطن- (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين بنسبة 8ر0 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الأحد، إلى 19 مليون و136 ألفا و587 إصابة حتى الساعة 0653 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووصلت الوفيات جراء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 333 ألفا و140.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 16ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 7ر1 % على الفترة نفسها من يوم أمس.
وشهدت ولاية ساوث كارولينا زيادة بنسبة 5ر2 % في الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 296 ألفا و179 .
وشهدت نيويورك أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الأربع وعشرين ساعة الماضية بوفاة 125 مريضا .
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