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صور.. محافظ الفيوم: استمرار أعمال تطوير موقف سيارات بنى سويف

12:44 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
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الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، للانتهاء من كافة الأعمال خلال 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونياً.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.

تطوير موقف سيارات بنى سويف محافظ الفيوم

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