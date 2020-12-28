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كوريا الجنوبية تحقق في حالة جديدة مشتبه بها من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى

11:11 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تحقق في حالة جديدة مشتبه بها من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى

كوريا الجنوبية

وكالات:

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية، حسبما نقلت وكالة يونهاب الرسمية.

وتم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب باقليم جولا الشمالي، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأبلغت البلاد حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزارع منذ أواخر نوفمبر.

وشهد إقليم جولا الجنوبي ثماني حالات، فيما استقبل إقليم كيونغ جي، الذي يحيط بالعاصمة، سبع حالات.

وتم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة للبط في غوري، على بعد 422 كيلومترا جنوب سيئول، يوم الأحد.

وسارعت كوريا الجنوبية وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها.

وحتى يوم الاثنين، أعدمت السلطات المحلية حوالي 9.6 مليون طائر، ويجري إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزارع المصابة.

وفي غضون ذلك، تم تأكيد 42 حالة إصابة في الطيور البرية منذ أواخر أكتوبر. وتحقق السلطات في سبع حالات أخرى مشتبه بها من موائل الطيور البرية أيضا.

كوريا الجنوبية إنفلونزا الطيور صناعة الدواجن مزرعة للبط

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