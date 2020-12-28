أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية تستعد لتوزيع لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل

10:15 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية تستعد لتوزيع لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل

فيروس كورونا

كوالالمبور- (د ب أ):

تستعد مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول الربع الأول من عام 2021، فور حصول المجموعة على الضوء الأخضر من الحكومة، طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للأنباء اليوم الاثنين.

وقال المدير الإداري للمجموعة، داتوك ذو القرنين إن المجموعة التي لديها صلة بالحكومة، شكلت فريقا مكونا من 400 فرد، يتسمون بمهارات في المجال اللوجستي والتوزيع في خمسة مخازن للبضائع، تقع في ولايات سيلانجور وبينانج وصباح وساراواك.

وأضاف ذو القرنين "ستكون اللقاحات من المنتجات المرغوب فيها كثيرا، كما ستشدد مجموعة "فارمانياجا" الأمن في مخازن البضائع لدينا، خلال عملية النقل وفي أماكن التخزين لتفادي مواقف غير مرغوب فيها".

واستعدادا لتوزيع اللقاح، استعدت الشركة أيضا لإجراء التعديلات اللازمة لمصنعها "فارمانياجا لايف ساينس" في منطقة بوشونج، لتمكينه من إجراء عملية تطوير لزجاجات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولدى مجموعة "فارمانياجا" ستة مصانع في ماليزية، ومصنع آخر هو"بي تي اريتا فارما" بمنطقة باندونج في إندونيسيا.

وفي الوقت نفسه، قال ذو القرنين إن مخازن مجموعة "فارمانياجا" لديها قدرة كافية لتخزين لقاحات، تحت درجتين إلى ثماني درجات مئوية.

فيروس كورونا مجموعة فارمانياجا الماليزية

الخبر التالى:

كورونا في أوكرانيا: الإصابات تتخطى عتبة المليون حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تعبانة جدا وتتنفس بصعوبة".. تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا