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السعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر

02:01 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
السعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر

أرشيفية

الرياض - (أ ش أ):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.
وأكدت على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا القرار جاء إلحاقا بالصادر في 20 ديسمبر الجاري، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول.

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السعودية تعليق الرحلات الجوية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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