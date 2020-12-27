أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

تحذيرات من زيادة أعداد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة بعد الأعياد

08:36 م الأحد 27 ديسمبر 2020
تحذيرات من زيادة أعداد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة بعد الأعياد

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):
حذر مسؤولو الصحة الأمريكيون الحاليون والسابقون اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 بعد عطلة أعياد الميلاد.
وحذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية بالحكومة في حوار تلفزيوني "قد يكون هناك زيادة تتبعها زيادة في الإصابات" في الطريق بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من وصول الولايات المتحدة لـ"نقطة حرجة للغاية" في مكافحة الوباء بعد أن تجاهل العديد من الأمريكيين توجيهات تجنب السفر.
وانتعشت حركة الطيران مؤخرًا بينما ظل أقل بكثير من مستويات العام الماضي، وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة أمن النقل أن أكثر من مليون شخص انتقلوا عبر نقاط التفتيش في المطارات الأمريكية خلال خمسة من الأيام التسعة الماضية لقضاء العطلات وخلالها.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا

الخبر التالى:

ناخبو إفريقيا الوسطى يصوتون لاختيار رئيس ونواب جدد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا