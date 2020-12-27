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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 471 ألفا و335 حالة

07:46 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 471 ألفا و335 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 471 ألفا و335 حالة، وذلك عقب تسجيل 1853 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9874 حالة، وذلك عقب تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 422 ألفا و132 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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