مقتل وإصابة 15 شخصًا وفقد 5 آخرين في انهيارات ثلجية بطهران
طهران - (د ب أ)
أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 وفقد 5 آخرين إثر انهيارات ثلجية وقعت في الجبال المطلة على شمال العاصمة طهران.
وقال منصور درجاتي، مدير عام إدارة الأزمة في محافظة طهران، إنه تم تحديد هوية شخصين فقط من ضحايا الانهيارات حتى الآن، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وأوضح أنه تم إنقاذ عشرات العالقين بسبب تلك الانهيارات.
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